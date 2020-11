Suspension d’Ahmad Ahmad: Constant Omari, nouveau président de la CAF

En réponse à la suspension de son président, Ahmad Ahmad, pour cinq ans, par la FIFA, la CAF vient d’annoncer que l’intérim actuel de M. Constant Selemani Omari à la présidence de l’instance africaine est prolongé.

Accusé d’avoir violé le code d’éthique de la FIFA, Ahamd Ahmad a été suspendu ce lundi par l’organisation mondiale de toute activité liée au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pendant une période de cinq ans. La chambre de jugement de la FIFA a accusé le dirigeant malgache d’avoir manqué à son devoir de loyauté, offert des cadeaux et d’autres avantages, mal géré des fonds et abusé de sa position de président de la CAF, conformément au Code d’éthique de la FIFA.

A lire aussi: Le président de la CAF Ahmad Ahmad suspendu 05 ans par la FIFA

Prenant acte de la décision de la FIFA et conformément à ses dispositions, la CAF annonce que l’intérim actuel de M. Constant Selemani Omari à la présidence de la CAF est prolongé. L’instance africaine, qui s’inquiète des conséquences sur la réputation de cette longue procédure, maintient le calendrier de toutes ses activités et programmes. Vice-président de la CAF, Omari avait pris l’intérim de l’organisation au lendemain du test positif au coronavirus d’Ahmad.