Spieza 1-4 Juventus : Cristiano Ronaldo plante un doublé

De retour de son isolement en raison du Covid-19, Cristiano Ronaldo a été double buteur sur la pelouse de Spieza. Le portugais entré à la 56e a été le grand artisan de la victoire (Juventus) à l’extérieur 4-1.

Après deux matches à score de parité (1-1), la machine offensive de la Juve s’est relancé avec le retour payant de son attaquant vedette CR7. Trois minutes après son entrée, il a été à la co clusion d’une belle offrande de Morata (59e) pour le 1-2. Le portugais après le troisième but de Rabiot s’est permis un doublé à la 76e (penalty).

Cristiano venait ainsi d’inscrire ses 4e et 5e but de la saison, après quatre apparitions. Le portugais avait au moment de sa convalescence loupé quatre matches dont deux en Ligue des Champions. Il aura à cœur de se repositionner, lors des prochains matches en-tête des buteurs. Zlatan leader du classement avec 7 buts est sera pour le moment sa cible principale.

Heureux d’être de retour…

Cristiano au terme du match ce dimanche a laissé un message de satisfaction sur son compte Twitter en Anglais. ” Heureux d’être retour et d’avoir aidé mon équipe avec deux buts.”, peut-on traduire, voir le message en anglais de CR7 ci-dessous.

“Happy to be back and help the team with two goals!🙏🏽

Well done team 👏🏽

Always Fino Alla Fine 💪🏽 https://t.co/oSH19L6Dne”