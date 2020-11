Sommet Union européenne-G5 Sahel: Roch Kaboré plaide pour plus d’investissements au profit des populations

Le président burkinabé et président en exercice du G5 Sahel, Roch Kaboré, a plaidé pour plus d’investissements au profit des populations, lors du sommet Union européenne-G5 Sahel, ce lundi 30 novembre 2020.

L’Union Européenne et le G5 Sahel ont tenu un sommet de haut niveau par visioconférence ce lundi 30 novembre 2020. La réunion a été marquée par trois points essentiels. Il s’agit du Covid-19 et des difficultés inhérentes, de la situation sécuritaire et alimentaire dans l’espace G5 Sahel et de l’annulation de la dette. Le président du Faso a salué l’initiative de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des relations entre l’Union européenne et le G5 Sahel.

Pour le chef de l’Etat burkinabé, il est nécessaire de reconquérir la confiance des populations dans ce combat. «Cela passe par des actions de développement sur le terrain. Il est important que les financements que nous recevons, que nous puissions les mettre à profit et mener des actions concrètes sur le terrain en faveur des populations», a-t-il souligné. Dans ce sens, le chef de l’Etat a insisté pour que le cadre d’actions prioritaires intégrées soit soutenu par l’Union européenne.

Au cours du sommet, Roch Kaboré a réitéré sa position pour une annulation pure et simple de la dette, au regard du facteur aggravant du Covid-19 qui a entraîné une baisse du taux de croissance des pays.