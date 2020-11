«Si la Turquie ne change pas avant décembre, nous prendrons les mesures nécessaires», Le Drian

Le ministre français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est prononcé sur les relations entre la France et la Turquie, et a indiqué que ces relations ont franchi une étape importante. Il a mis en garde qu’Ankara pourrait faire l’objet de sanctions de la part de l’Union européenne.

Mercredi, lors d’une séance de questions avec le gouvernement, Jean-Yves Le Drian a n’a pas mâché ses mots pour parler de la question turque. Selon lui, le gouvernement français entendait «agir résolument contre l’influence du régime turc sur le territoire national». « Nous avons une longue liste de désaccords graves avec Ankara. Mais ces dernières semaines, nous avons franchi un seuil inacceptable entre deux pays alliés. Les insultes, les calomnies, la volonté d’instaurer une campagne de haine envers la France et l’Europe, sont de nature totalement différente. Ce sont des menaces », a déclaré Le Drian.

« Nous attendons donc du président turc qu’il mette un terme immédiat à ce comportement. Nous ne tolérerons pas non plus que cette haine et cette violence soient exportées sur le territoire français en étant relayées par de petits groupes qui ne doivent pas être autorisés à avoir le droit à la citoyenneté », a ajouté le chef de la diplomatie française. Il a également mis en garde la Turquie soulignant que ces attaques contre la France, sont aussi contre l’Europe. “Il ne s’agit pas seulement d’un différend franco-turc mais d’une attaque contre l’Europe et ses valeurs (…) Si la Turquie ne change pas de position avant décembre, alors nous prendrons les mesures nécessaires au niveau européen. Toutes les options sont sur la table”, a martelé Le Drian.