Si embrasser une autre personne, c’est la tromper, où commence l’infidélité?

La fidélité c’est quoi ? Où commence la tromperie ? L’infidélité, est-ce juste une affaire de sexe ? Embrasser, c’est tromper ? A quel moment peut-on parler de trahison et ou d’infidélité dans un couple?

Une fois unis, certains par le lien du mariage et d’autres verbalement, les couples se promettent formellement fidélité. Mais en matière d’adultère, certains gestes font débat. A commencer par le baiser, car la tromperie ne se limite pas à une histoire de coucherie.

En effet, l’infidélité débute bien souvent à partir du moment où les limites instaurées au sein du couple sont dépassées. Pour certains, le baiser fait des ravages dans le couple avec un fort goût d’infidélité, et pour d’autres, embrasser reste anodin et n’a rien d’adultérin.

“Evidemment qu’embrasser c’est tromper ! Le fait d’embrasser une autre personne constitue véritablement une atteinte à ma relation de couple. Ma relation est basée sur la confiance et l’exclusivité. Sans elles, je ne pourrais avancer”, a expliqué Clotilde, 28 ans.

Un avis que Morgan, 27 ans, ne partage pas du tout. Pour lui, le fait de papillonner, de flirter puis d’embrasser ne l’éloigne pas pour autant de sa moitié et ne constitue en rien une infidélité. “Pour moi, tromper, c’est passer à l’acte sexuel”, a-t-il justifié.

Où commence l’infidélité?

Embrasser est-ce tromper ? Penser à un autre homme ? Se laisser draguer ? Faire l’amour en pensant à quelqu’un d’autre ? Difficile de donner une réponse toute faite à une question perçue différemment, selon chaque individu.

A en croire Docteur Patrick Blachère, psychiatre et auteur de l’ouvrage Petites infidélités dans le couple : ça passe ou ça casse (Editions Albin Michel) cité par cosmopolitan, les hommes et les femmes n’ont pas le même regard sur la question d’infidélité. “Les femmes ont une définition beaucoup plus large. Pour elles, tromper, c’est coucher. Les hommes sont plus rigides. Pour eux, le simple fait de flirter est signe d’infidélité, aussi bien pour eux que pour leur partenaire”, dit-il.

Pour éviter tout problème, pour éviter tout malentendu et toute désillusion, certains couples préfèrent en effet mettre les choses au clair dès le début. Toutefois, la tentation reste omniprésente dans la vie conjugale. AInis, il est préférable de poser les limites à ne pas dépasser et définir ensemble leur notion d’infidélité.

“Je ne saurai dire si embrasser, c’est tromper. Je pense que la fidélité se définit dans chaque couple et s’individualise sous forme d’un contrat moral propre qui peut évoluer en fonction de notre vision et du respect de nous-mêmes et de l’autre. Pour moi, elle est avant tout spirituelle et non corporelle. Elle doit laisser s’épanouir le désir de chacun et ne doit pas se résumer à une restriction de la liberté” Anne-Cécile, 36 ans

Il n’est plus à démontrer qu’en amour, le plus important est de rester fidèle à soi-même.