Série A: le classement des meilleurs buteurs de la saison

La saison 2020-2021 de Série A n’est qu’à sa sixième journée que les meilleurs buteurs du championnat se disputent pour le titre de pichichi.

Qui succédera à Ciro Immobile? L’attaquant de la Lazio avait terminé meilleur buteur de la saison 2019-2020 après plus de trois mois de suspens. Et cette année, la bataille pour le titre s’annonce encore rude. Au classement actuel, Zlatan Ibrahimovich est en tête de liste. L’attaquant de l’AC Milan, auteur de 7 buts, est en partie responsable de la bonne forme qu’affiche les Rossoneri en ce début de saison. Le géant suédois devance l’avant-centre de Torino Andrea Belotti et ses six réalisations. Le podium est complété par quatre joueurs qui ont chacun cinq buts au compteur: Cristiano Ronaldo, Caputo, Lukaku et Simeone.