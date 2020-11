Serie A – Juventus: Cristiano Ronaldo signe son retour avec un doublé dont une “Panenka” (Vidéo)

Après avoir été positif au coronavirus, Cristiano Ronaldo a renoué avec la compétition cet après-midi avec la Juventus. Le Portugais a réalisé un doublé lors de la victoire 4-1 de la Juventus sur le terrain de Spezia, dans le cadre de la sixième journée du championnat d’Italie.

Après plus de deux semaines de quarantaine en raison de sa positivité au coronavirus, Cristiano Ronaldo a renoué avec la compétition ce dimanche après-midi, lors du déplacement de la Juventus Turin face à La Spezia. Après dix minutes de jeu en seconde période, Andrea Pirlo, l’entraîneur des Bianconeri a lancé la star Portugaise qui a remplacé Paulo Dybala (56e minute).

Lorsque Ronaldo est monté au jeu, le score était de un but partout, après l’ouverture du score de Morata (14e) et l’égalisation de Pobega (32e). L’attaquant de la Juve n’a pas tardé à se faire remarquer, juste après seulement trois minutes sur la pelouse. Lancé dans la profondeur par Alvaro Morata, Ronaldo dribble le gardien Provedel et redonne l’avantage à la Juve (59e). Après un but de Rabiot (67e), le Portugais a fixé le score à 1-4 sur penalty, réalisant une ‘Panenka’ (76e).

Ce retour aux affaires du Portugais, après plus de deux semaines de quarantaine, est évidemment une bonne nouvelle pour Pirlo, dont la Juve connaît quelques ratés en championnat comme en Ligue des champions, où elle a perdu mercredi contre le FC Barcelone (2-0).