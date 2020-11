Sergio Ramos: “On savait que c’était à la vie, à la mort”

En zone mixte, Sergio Ramos s’est montré très satisfait de la victoire du Real Madrid (3-2) face à l’Inter mardi soir en Ligue des champions. Une victoire qui relance totalement les Madrilènes dans la course à la qualification.

Mardi soir au stade Alfredo Di Stefano, le Real Madrid s’est offert sa première victoire en Ligue des champions. Opposés à l’Inter Milan dans le choc de la troisième journée de phase de groupe de C1, les Madrilènes se sont imposés sur le score de 3-2. Rattrapés à la marque après avoir mené 2-0, les Madrilènes ne doivent leur salut qu’au jeune buteur Rodrygo qui scella la victoire des siens à dix minutes du terme.

Une victoire qui relance totalement la campagne des Merengues en Ligue des champions qui fait le bonheur de Sergio Ramos. Auteur du second but de la Casa Blanca, le capitaine espagnol s’est en effet félicité de la réaction du Real. Selon lui, la confiance va enfin être de retour dans les rangs de l’équipe entraînée par Zinédine Zidane. “Chaque victoire, l’équipe regagne de la confiance et chasse les doutes générés par les mauvais résultats. On doit se tenir à l’écart de tout ça, aucune opinion ne doit détourner notre attention. On savait que c’était à la vie, à la mort. Il y avait beaucoup d’enjeux”, a-t-il déclaré après la rencontre, aux journalistes.

Auteur de son 100è buts, toutes compétitions confondues, le Merengué se rapproche du record du nombre de buts marqués par un défenseur en Ligue des champions. “On obtient une victoire qui nous donne trois points très importants. La victoire était fondamentale. (Sur son 100e but au Real) Les records sont secondaires au niveau personnel, mais cela fait toujours plaisir. Cent buts, ce n’est pas quelque chose que l’on arrive à atteindre tous les jours, tant qu’ils servent pour enchaîner les victoires, je suis très content“, a ensuite ajouté le défenseur central.