Serge Beynaud: sa danseuse préférée Zota enceinte? La photo qui lance la polémique

En Côte d’Ivoire, la danseuse préférée de Serge Beynaud, Zota a été aperçue avec un ventre arrondi. La photo suscite de vives polémiques sur les réseaux sociaux.

Si ses deux ex collègues Sandia Chouchou et Annick Choco ont décidé de se lancer dans la chanson, Zota, est restée dans son créneau de danse. En plus d’apporter son savoir-faire à de jeunes passionnés de la danse, Zota est la danseuse préférée de Serge Beynaud.

La jeune femme a été aperçue aux côté de Molare il y a quelques jours. La photo a suscité de vives polémiques sur les réseaux car, Zota avait un ventre un peu arrondi.

«Elle est en enceinte, on dirait. Son ventre est sorti», a réagi un internaute. Comme lui, les internautes se demandent qui pourrait être l’auteur de cette grossesse si Zota la préférée de Serge Beynaud était vraiment enceinte.

Il y a quelques semaines, Zota se confiait sur sa relation avec Serge Beynaud. Selon elle, contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y a jamais eu de sexe entre Serge Beynaud et elle. “Il ne m’a jamais proposé de coucher. Moi non plus, cela ne m’est jamais passé par la tête. Nous nous sommes trouvés dans certaines situations lors de nos tournées où nous étions obligés de partager le même lit. Oui, j’ai passé la nuit sur le même lit que Beynaud”, a-t-elle expliqué.

A noter que Zota est l’une des personnalités du Couper décaler les plus suivies sur les réseaux sociaux. Sur instagram, la jeune femme a plus d’ 1, 8 millions d’abonnés.