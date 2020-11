Sénégal: une maladie mystérieuse se propage dans la capitale

Au Sénégal, une maladie étrange infecte la population dans la capitale, Dakar. Selon les informations rapportées par Afrik.com, il s’agit d’une maladie cutanée qui serait apparemment contagieuse.

Les autorités sanitaires de Dakar sont sur le pied de guerre pour tenter de déterminer cette nouvelle maladie non encore identifiée, qui se propage de façon galopante à Thiaroye-sur-Mer, une banlieue de Dakar. Selon les sources d’Afrik.com, au moins 80 personnes, principalement des pêcheurs, ont été initialement infectées par le mal avant que, deux jours plus tard, le nombre ne monte à 200.

Dans son rapport, Afrik.com décrit les symptômes de la maladie comme se manifestant avec des « boutons au visage, aux bras, sur les lèvres, et même au niveau des parties intimes ». Le même média indique que les pêcheurs ayant été touchés par la maladie sont pour la plupart originaires de Thiaroye-sur-Mer ; mais certains viendraient de l’intérieur du pays, comme Mbour et Joal.

Ce qui signifie que, si la maladie est contagieuse, elle pourrait se propager dans ces régions et devenir une épidémie. Les responsables sanitaires de la région ont pris des mesures préventives en isolant les malades, le temps d’en savoir plus sur la nature de la maladie et ce qui en est à la base.