Sénégal: Macky Sall nomme son principal opposant, Idrissa Seck

Le président Macky Sall a formé dimanche, un nouveau gouvernement. Surprise, son principal opposant lors de la présidentielle 2019, Idrissa Seck, figure dans la nouvelle équipe gouvernementale.

C’est un gouvernement d’ouverture et d’unité. Selon le décret présidentiel, il s’agit d’un gouvernement sans premier ministre qui compte 33 ministres et quatre secrétaires d’Etat contre 32 ministres pour la précédente, dissoute mercredi. Dans ce gouvernement de sept nouveaux ministres, on note la nomination très remarquable de l’opposant, Idrissa Seck.

Arrivé deuxième avec 20,51% des voix à la présidentielle du 24 février 2019, selon les résultats du conseil constitutionnel, Idrissa Seck qui, en 2019, a refusé la main tendue du président Macky Sall, a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Le candidat de la coalition « idy 2019 », et principal opposant de Macky Sall va ainsi diriger la quatrième institution du pays.

Selon Idrissa Seck, sa nomination est comme un « devoir au service de (son) pays » économiquement touché par la Covid-19. « Face aux défis qui attendent notre pays, nous avons décidé de répondre positivement à l’appel du Chef de l’État », s’est-il justifié. Il dit avoir pris cette décision “difficile”, suite à l’« analyse lucide et sereine du contexte national ». Outre Idrissa Seck, Macky Sall a nommé d’autres opposants, dont Oumar Sarr et Yankhoba Diattara.