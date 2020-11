Santé: que voit-on ou que ressent-on juste avant de mourir ?

Des interrogations taraudent les esprits depuis des siècles sur cette courte période avant la mort. Les questions comme : que ressent-on juste avant de mourir ? Ou, que voit-on ? Ou encore, qu’y a-t-il après la mort ? A toutes ces préoccupations, des scientifiques ont mené des études et révèlent des réponses appropriées, dont nous vous livrons quelques substances.

Cette expérience très étrange appelée ‘’mort imminente’’ (EMI) est bien dans l’imaginaire de tout homme. Ainsi, plusieurs questions sont posées : que ressent-on juste avant de mourir ? Ou, que voit-on ? Qu’y a-t-il après la mort ? Ou encore, dort-on quand on est dans le coma ? Ces questions qui taraudent les esprits dans le monde entier depuis des milliers d’années ont fait l’objet d’une étude très sérieuse, menée par une équipe de chercheurs anglo-américains et des scientifiques. Pour y arriver, ces derniers ont rassemblé des témoignages de personnes de divers horizons provenant de la planète qui ont connu une expérience de mort imminente. Cela leur a permis d’utiliser des données scientifiques et des raisons logiques pour interpréter et comprendre les visions, quelques fois troublantes de ces patients.

Que voit-on ou que ressent-on juste avant la mort ?

Alors que la vie s’apprête à les quitter, certaines personnes ont l’impression de se détacher de leur corps. Au même instant, un tunnel lumineux leur apparaît, dans lequel leurs proches disparus leur recommandent de ne pas y entrer. De nombreux rapports font état de cas où des individus cliniquement morts et qui avaient ensuite pu être réanimés, se souvenaient de choses étranges réelles ou non. Pour les chercheurs, lorsque le cœur s’arrête de battre, il cesse d’envoyer du sang jusqu’au cerveau et donc le patient peut être considéré comme mort. Pourtant certains prétendent que dans certains cas, il est possible que les conditions soient réversibles. Un patient mort qui se souvient de ce qui se passe dans sa salle d’opération, semble être encore conscient. Mais jusque-là ces expériences n’étaient pas réellement prises au sérieux par les chercheurs, réticents à valider ses anecdotes invraisemblables. Raison pour laquelle les scientifiques se sont donc très peu penchés sur ce sujet, considéré comme en dehors du domaine scientifique ou qui relève du Divin.

Selon le site DAILY GEEK SHOW, Sam Parnia, médecin en soins intensifs et directeur de la recherche sur la réanimation à l’Université de médecine de New York, a voulu lever le voile sur ce qui se passe vraiment après la mort. Ainsi avec une équipe des 17 chercheurs venus des Etats-Unis et du Royaume-Uni, Sam a analysé des cas, recueilli des données scientifiques et ce pendant 4 ans. Au final, parmi les cas d’arrêt cardiaque, où le coeur cessait de battre et où les patients étaient considérés comme morts, seulement 16 % des patients avaient pu être réanimés. L’équipe a pu s’entretenir avec 101 d’entre eux dans le cadre de leur étude, ce qui ne correspond qu’à 1/3 des personnes revenues d’entre les morts. Le médecin explique qu’ils ont « voulu comprendre, tout d’abord ce qu’était l’expérience mentale et cognitive de la mort », puis dans un second temps déterminer si les patients qui « prétendaient avoir perçu les éléments auditifs et visuels au moment de la mort, étaient vraiment conscients ». Les chercheurs ont pu constater que près de 50 % des participants à l’étude affirmaient se souvenir de quelque chose alors qu’ils étaient techniquement morts.

Les médecins ont découvert que le cerveau peut rester actif 30 secondes après un arrêt cardiaque (les ondes cérébrales d’un rat par EEG). Ce qui accrédite la thèse d’un état de conscience durant lequel toutes sortes d’hallucinations sont possibles. Même si son origine biologique reste incertaine, des recherches éclairent néanmoins la réalité incontestable de l’expérience pour ceux qui la vivent.

Dort-on quand on est dans le coma ?



Non, selon les scientifiques. Pour eux, le coma est un état neurologique assez stable, durant lequel l’activité du cerveau ne varie pas selon des cycles plus ou moins profonds comme pendant le sommeil. Ainsi, une personne dans le coma ne peut pas être réveillée facilement alors que l’on peut toujours réveiller quelqu’un qui dort.