Santé: pourquoi manger la viande de porc ?

La viande de porc, un aliment à polémique. Si pour certains, la religion leur interdit sa consommation; pour d’autres, c’est la meilleure des mets. Retrouver ici quelques raisons d’en consommer.

Le porc contient plusieurs nutriments essentiels à la santé. Il renferme des protéines de haute qualité. Il est également riche en zinc, en sélénium et en vitamines du groupe B, spécialement la vitamine B1 (thiamine), dont les taux surpassent ceux des autres viandes. Pourtant, la viande de porc est évitée par diverses catégories de personnes. Il y en a celles pour qui sa consommation est un interdit, soit pour des convenances confessionnelles, soit pour des raisons sanitaires; et celles qui évitent d”en consommer pour des principes liés à l’hygiène, le porc étant un animal qui vit souvent dans des milieux plus ou moins sales.

Pourquoi le porc aime se rouler dans la boue ?

Le porc, également appelé cochon, bien qu’il soit considéré ou classé parmi les animaux “sales” à cause de son plaisir à se rouler dans les espaces boueux, a plusieurs raisons d’aimer la boue. En effet, se trouver dans la boue procure à ces animaux une sensation de fraîcheur. Comme il ne peut pas transpirer via leur peau, c’est pour cela qu’il y trouve refuge par rapport à la chaleur. Ils combat d’ailleurs les parasites en se roulant dans la boue.



Quid des vitamines que la viande de porc renferme ?



Le cochon représente une bonne source vitaminique. En effet, les vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B12 y sont présentes avec un taux important pour l’organisme. La vitamine B1, qui correspond à la thiamine, est indispensable à la croissance. Elle est utile pour les efforts à effectuer, car est nécessaire à la production d’énergie. Quant à la vitamine B2, elle joue un rôle important avec le fer pour notamment fabriquer des globules rouges. Concernant la vitamine B3, cette substance permet une croissance normale, sans oublier qu’elle participe aussi à la formation de matériel génétique, notamment l’acide désoxyribonucléique (ADN). La vitamine B5 ou acide pantothénique est aussi présente dans la viande porcine. Cette substance est détectable dans la côtelette et le filet des truies ou verrats. Elle permet une bonne utilisation de l’énergie par l’organisme. La vitamine B12 et la vitamine B9 sont des éléments importants dans la fabrication de sang, plus précisément des hématies.

Quels sont les apports nutritifs de la viande de porc ?

Phosphore : le porc est une excellente source de phosphore (voir notre fiche Palmarès des nutriments Phosphore), tandis que le sanglier en est une bonne source. Le phosphore constitue le deuxième minéral le plus abondant de l’organisme après le calcium. Il joue un rôle essentiel dans la formation et le maintien de la santé des os et des dents. De plus, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus et aide à maintenir à la normale le pH du sang. Il est l’un des constituants des membranes cellulaires.

Zinc : le porc haché et le sanglier sont d’excellentes sources de zinc. Le filet de porc et la côtelette de porc sont quant à eux d’excellentes sources de zinc pour la femme, mais seulement de bonnes sources pour l’homme, leurs besoins étant différents. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Le zinc interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Il participe à la synthèse (fabrication), à la mise en réserve et à la libération de l’insuline dans le pancréas.

Sélénium : le porc est une excellente source de sélénium, tandis que le sanglier en est une bonne source. Ce minéral travaille avec l’une des principales enzymes antioxydantes, prévenant ainsi la formation de radicaux libres dans l’organisme. Il contribue aussi à convertir les hormones thyroïdiennes en leur forme active.

Vitamine B1 : le porc et le sanglier sont d’excellentes sources de vitamine B1. Appelée aussi thiamine, la vitamine B1 fait partie d’une coenzyme nécessaire à la production d’énergie, principalement à partir des glucides que nous ingérons. Elle participe aussi à la transmission de l’influx nerveux et favorise une croissance normale.

Vitamine B2 : le filet de porc est une excellente source de vitamine B2. Le porc haché est une bonne source de vitamine B2, tandis que le sanglier en est une source. La côtelette de porc est quant à elle une bonne source de vitamine B2 pour la femme, mais seulement une source pour l’homme. La vitamine B2 est connue aussi sous le nom de riboflavine. Tout comme la vitamine B1, elle joue un rôle dans le métabolisme de l’énergie de toutes les cellules. De plus, elle contribue à la croissance et à la réparation des tissus, à la production d’hormones et à la formation des globules rouges.

Vitamine B3 : le porc et le sanglier sont d’excellentes sources de vitamine B3. Appelée aussi niacine, la vitamine B3 participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue particulièrement à la production d’énergie à partir des glucides, des lipides, des protéines et de l’alcool que nous ingérons. Elle participe aussi au processus de formation de l’ADN, permettant une croissance et un développement normaux.

Vitamine B6 : le porc et le sanglier sont d’excellentes sources de vitamine B6. La vitamine B6, aussi appelée pyridoxine, fait partie de coenzymes qui participent au métabolisme des protéines et des acides gras ainsi qu’à la synthèse (fabrication) des neurotransmetteurs (messagers dans l’influx nerveux). Elle contribue également à la fabrication des globules rouges et leur permet de transporter davantage d’oxygène. La pyridoxine est aussi nécessaire à la transformation du glycogène en glucose et elle contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Enfin, cette vitamine joue un rôle dans la formation de certaines composantes des cellules nerveuses et dans la modulation de récepteurs hormonaux.

Vitamine B12 : la côtelette de porc et le sanglier sont d’excellentes sources de vitamine B12. Le filet de porc et le porc haché sont quant à eux de bonnes sources de vitamine B12. Cette vitamine travaille de concert avec l’acide folique (vitamine B9) pour la fabrication des globules rouges dans le sang. Elle travaille aussi à l’entretien des cellules nerveuses et des cellules fabriquant le tissu osseux.

Fer : le filet de porc et le porc haché sont de bonnes sources de fer pour l’homme, mais seulement des sources pour la femme, car leurs besoins respectifs en ce minéral sont différents. Le sanglier est une source de fer, tandis que la côtelette de porc est une source de fer pour l’homme seulement. Ce minéral est essentiel au transport de l’oxygène et à la formation des globules rouges dans le sang. Il joue aussi un rôle dans la fabrication de nouvelles cellules, d’hormones et de neurotransmetteurs (messagers dans l’influx nerveux). Le fer héminique (d’origine animale) contenu dans la viande est beaucoup mieux absorbé que le fer non héminique provenant des végétaux.

Acide pantothénique : la côtelette de porc est une bonne source d’acide pantothénique, tandis que le filet de porc et le porc haché en sont des sources. Aussi appelée vitamine B5, l’acide pantothénique fait partie d’un coenzyme clé nous permettant d’utiliser de façon adéquate l’énergie présente dans les aliments que nous consommons. Il participe aussi à plusieurs étapes de la synthèse (fabrication) des hormones stéroïdiennes, des neurotransmetteurs et de l’hémoglobine.

Rappelons que plusieurs composantes du porc (sa viande, sa graisse, ses poils, etc.) sont utilisées dans la pharmacopée africaine ou médecine traditionnelle. Certains l’utilisent pour se protéger contre les mauvais sorts ou pour s’attirer la chance ou encore guérir certaines maladies. Le porc a également des noms spécifiques : la femelle adulte (truie), la femelle destinée à reproduire (cochette), le mâle (verrat), au jeune qui n’a pas sevré (porcelet, cochonnet ou goret), le jeune qui a déjà sevré (nourrain).