Salon des banques et PME de l’UEMOA: Madougou nominée personnalité de l’année 2020

L’ancienne ministre béninoise, Reckya Madougou, a été élevée au cours de la sixième édition du Salon des banques de l’UEMOA au rang de Chevalier des PME.

L’engagement de l’ancienne ministre de la justice de Boni Yayi, Reckya Madougou, pour l’émergence économique du continent africain a été reconnu par les financiers de l’espace Uemoa.

En effet, à la faveur de la sixième édition du “Salon des banques et des PME ” de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, qui s’est tenue dans la capitale économique du Bénin, du 05 au 08 Novembre 2020, elle a reçu une distinction honorifique qui fait d’elle, “Chevalier des PME Tiémoko Marc Garango”

Cette distinction est une reconnaissance pour son engagement et sa détermination pour le rayonnement économique du continent noir.

En effet, après analyse de l’évolution graduelle des événements et engagements de personnalités au profit des PME dans l’espace Uemoa, au cours de l’année 2019-2020, le jury mis en place par le comité d’organisation dudit Salon, a décidé de décerner à l’ex-garde des sceaux du Bénin, le prix du « Chevalier des PME Tiémoko Marc Garango ».

Ce prix encore appelé prix de la personnalité de l’année fait de la conseillère spéciale du président togolais, Faure Gnassingbé, la quatrième personnalité et la toute première femme à recevoir ce prix.

Ce trophée, selon le comité d’organisation de la sixième édition du “Salon des banques et des PME ” de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, est décerné à une personne physique, dite personnalité de l’année, au regard de trois critères fondamentaux que sont : être engagé pour la cause des PME ; avoir posé une action particulière au cours de la période 2019-2020 ; et partager au moins l’une des valeurs du Feu Général Tiémoko Marc Garango, à savoir, l’intégrité, la combativité, la solidarité et la rigueur.

Reckya Madougou vient ainsi succéder à Idrissa Nassa, président du “Groupe Coris”, distingué en 2016 ; Mamadou Coulibaly, Président du Patronat malien et du « Groupe Kledu », distingué en 2018 ; puis de Jean Luc Konan, PDG de « Cofina », qui a reçu le prix en 2019.