Sahara Occidental: l’appel de la Russie aux parties en conflit

La Russie a appelé les parties en conflit au Sahara occidental à la désescalade et a réitéré son soutien à la résolution des problèmes par un processus politique, rapporte moroccoworldnews.com.

Selon le média, le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a eu une conversation téléphonique avec son homologue du Maroc, Nasser Bourita, et a souligné l’importance de régler le différend du Sahara occidental en suivant des méthodes diplomatiques «sur une base juridique internationale généralement reconnue». Cette déclaration intervient alors que la situation s’est dégradée ces derniers jours avec des combats qui ont repris à Guerguerat.

A lire aussi: Sahara Occidental: l’Algérie réagit face à la reprise des combats entre le Maroc et le Polisario

Lors de l’appel téléphonique diplomatique entre Bourita et Lavarov, le responsable russe a appelé les parties en conflit à «désamorcer la tension» et à renforcer la cessation des hostilités à Guerguerat. Après plus de trois semaines d’un blocus du trafic mené par le Polisario entre le Maroc et la Mauritanie, le pays d’Afrique du Nord a annoncé l’envoi des forces militaires pour, selon lui, mettre fin à l’occupation illégale d’une zone tampon.