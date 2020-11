Sahara Occidental: l’Algérie réagit face à la reprise des combats entre le Maroc et le Polisario

Alors que les combats ont repris dans la région d’El Guerguerat dans le sud-ouest du Sahara occidental entre le Maroc et le Front Polisario, l’Algérie a vivement réagi.

L’Algérie a condamné la violation du cessez-le-feu vendredi à El Guerguerat et a appelé les deux parties à la cessation immédiate des hostilités. “L’Algérie déplore profondément les graves violations du cessez-le-feu qui ont eu lieu ce matin dans la région de Guerguerat au Sahara occidental, et appelle à la cessation immédiate de ces opérations militaires, dont les répercussions affecteraient la stabilité de toute la région”, indique le communiqué.

Cela est venu après que le Maroc a déclaré que ses troupes avaient lancé une opération dans un no man’s land à la frontière sud du Sahara occidental pour mettre fin à ce qu’il a décrit comme des provocations du Front Polisario. A cet égard, l’Algérie a appelé les deux parties à faire preuve de responsabilité, de retenue et de plein respect pour l’accord militaire n ° 1 signé entre elles et l’ONU.

L’Algérie a déclaré qu’elle attend du secrétaire général de l’ONU et de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara Occidental qu’ils s’acquittent de leurs tâches sans restrictions ni obstacles et qu’ils fassent preuve de l’impartialité requise par les développements actuels.