Rwanda: un ancien chef de la sécurité de Paul Kagamé, condamné pour vol de «téléphone portable»

L’ancien chef de la sécurité du président rwandais, Paul Kagamé, a été condamné par un tribunal de la capitale, Kigali, à trois ans de prison “pour avoir volé un téléphone portable”, rapporte BBC.

Selon les informations de BBC, « Tom Byabagamba, qui a été déchu du grade de colonel, purgeait déjà une peine de 15 ans de prison pour non-respect du drapeau national, insurrection et mise en danger de la sécurité de l’État ». Il avait écopé d’une peine de 21 ans de prison par un tribunal militaire ; une condamnation qui a, par la suite, été commuée en appel. Cette fois, il est condamné pour un téléphone volé. Selon le tribunal, il avait « l’intention d’utiliser le téléphone pour s’échapper de prison. Il a soutenu que toutes les accusations étaient fausses », rapporte BBC.

Mardi, le tribunal l’a reconnu coupable de ce nouveau fait et l’a condamné à trois ans de prison, ce qui revient à ce qu’il passe désormais 18 ans au total derrière les barreaux. Byabagamba se défend en déclarant à la cour qu’il n’est pas du genre à voler un “objet aussi insignifiant”. Il a admis que le fait d’être pris en possession d’un téléphone était une violation du règlement de la prison, mais ne devrait pas justifier une peine de prison, rapporte BBC. Selon lui, ses ennuis avaient commencé lorsque son frère aîné et ancien conseiller principal du président avait fui le pays et était devenu un critique virulent de Kagamé.