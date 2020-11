Revue de presse: Ronaldo et Ibrahimovic, rois d’Italie (vidéo)

Ce matin, les papys font de la résistance et s’affichent à la Une de tous les journaux sportifs de la Botte.

Le Corriere dello Sport rend un hommage appuyé aux «Infinis», Zlatan Ibrahimovic (39 ans), auteur d’un but sensationnel hier avec Milan et évidemment à Cristiano Ronaldo (35 ans) qui a inscrit un doublé dès son entrée en jeu après 19 jours d’absence. Pour le quotidien : «Ibra et Cristiano sont éternels : le Milan en fuite, la Juve court à nouveau.» En effet, les deux cadors ont permis à leur équipe de l’emporter ce dimanche respectivement face à l’Udinese (2-1) et contre le Spezia (4-1). La Gazzetta dello Sport s’enflamme aussi pour les deux joueurs et indique qu’avec « Ibra & Cristiano, c’est un dimanche phénoménal. » C’est le «pied de Dieu» pour le Suédois avec son retourné acrobatique et le journal au papier rose évoque le «retour du Martien» pour le Portugais. Enfin, pour Tuttosport, Cristiano prévient tout le monde : «Je suis de retour» et par-là de «show CR7» sur la pelouse du promu hier.