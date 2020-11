Revue de presse: le Barça se félicite de ses “gamins en or” (vidéo)

En Espagne et en Catalogne plus précisément, le Barça et la presse locale se félicitent de posséder dans ses rangs deux des plus grandes pépites de demain.

En effet, avec Ansu Fati et Pedri, le Barça possède des «gamins en or», comme le titre Sport sur sa Une. «Le Barça fait des envieux dans tous les clubs d’avoir deux des trois joueurs de moins de 18 ans les plus appréciés au monde.» Ansu Fati occupe la première place dans ce classement avec une valeur de 80 millions d’euros et Pedri est le troisième, avec 30 millions. Les deux joueurs qui s’affirment au plus haut niveau cette saison sont considérés comme la relève du Barça et du football de demain. Le club blaugrana couve ses pépites et espère que leur avenir sera rempli de succès avec leur progression. Mais c’est surtout leur prix qui ne va faire qu’augmenter dans les prochaines années et ça, le Barça s’en réjouit déjà.