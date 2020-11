Revue de presse: la nouvelle sortie de Messi fait trembler le FC Barcelone (vidéo)

Interrogé par des journalistes espagnols sur la difficile intégration d’Antoine Griezmann au Barça et les critiques du clan du joueur à son encontre, Lionel Messi a lâché un gros coup de gueule:“J’en ai marre d’être toujours le problème de tout le monde”.

Une réponse qui fait évidemment le buzz sur les réseaux sociaux et la une de tous les sites de foot en Espagne, qui y voient un gros tacle à Griezmann. Mais selon plusieurs journalistes proches du Barça, qui ont tweeté la même chose simultanément (sur demande du Barça ?), Messi s’entend très bien avec Griezmann et même de mieux en mieux et il n’y aurait aucune tension particulière entre les deux.