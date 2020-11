Réunion Union Européenne-G5: la lutte contre le terrorisme au Sahel et l’allègement de la dette en débat

L’Union Européenne et le G5 Sahel se sont réunis, ce lundi, pour évaluer la situation de lutte contre le terrorisme au Sahel.

Par visioconférence, les chefs d’Etat des pays membres du G5 Sahel, échangent ce lundi 30 novembre 2020 avec l’Union Européenne et des partenaires stratégiques. Au cours de cette séance, les participants feront l’état des lieux des engagements pris lors du sommet du 28 avril dernier. Ils vont aussi échanger sur la révision de la stratégie Sahel de l’Union européenne en cours, et aborder la question de l’allègement de la dette.

Le président du Burkina Faso et président en exercice du G5 Sahel, Roch Kaboré, et le président du Conseil européen, Charles Michel, prennent part à cette réunion axée sur la sécurité dans le Sahel. Prendront également part à cette réunion, le Secrétaire général des Nations unies, le Président de la commission de l’Union africaine et le Président en exercice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.