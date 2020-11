Remembrance Sunday: Elizabeth II présente au balcon malgré le confinement

En dépit du reconfinement total de l’Angleterre, la reine Elizabeth II a pris part, ce dimanche 08 novembre 2020, à la cérémonie du Remembrance Sunday à Londres, avec différents membres de la famille royale.

Contrairement aux années antérieures, la cérémonie du Remembrance Sunday au Cénotaphe de Whitehall à Londres s’est déroulée à huis-clos. Mais du haut de ses 94 ans, la reine Elizabeth II, personne particulièrement à risque face au coronavirus, n’est pas restée dans son château de Windsor où elle est en confinement.

La reine Elizabeth II s’était isolée avec son époux de 99 ans, le prince Philip. Selon Paris match, ce dimanche 8 novembre 2020, la monarque était bien présente sur le balcon central du Foreign office, comme les années précédentes, pour ce Remembrance Sunday organisé dans le cadre des commémorations du 11-Novembre.

Le média indique que cette fois ci, ce Balcon qu’elle partageait comme d’habitude avec Camilla et Kate, elle l’a partagé avec Susan Rhodes, l’une de ses dames d’honneur qui fait actuellement partie de sa «bulle d’isolement». Les duchesses de Cornouailles et Cambridge, la comtesse Sophie de Wessex et Timothy Laurence, époux de la princesse Anne étaient aux premières loges pour assister à la cérémonie.

Lors de cette cérémonie, le prince Charles, mais aussi les princes Edward et William, la princesse Anne et le duc de Kent ont déposé, au pied du Cénotaphe, des couronnes de coquelicots, la fleur du souvenir pour les Anglo-Saxons, en mémoire de ceux qui ont perdu la vie durant la Première Guerre mondiale.