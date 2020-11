Relation Messi-Griezmann: Ronald Koeman s’en prend à la presse

En conférence de presse ce vendredi avant le choc de la 10è journée de Liga, entre le Barça et l’Atletico Madrid (samedi 21h), Ronald Koeman a balayé l’actualité du club blaugrana et est longuement revenu sur la polémique Messi-Griezmann.

Si la conférence de presse de Ronald Koeman était portée sur le match entre le Barça et l’Atletico Madrid, elle est vite éclipsée par l’actualité du moment: la polémique Messi-Griezmann. Et le coach batave n’y a pas échappé. Le technicien néerlandais a été bombardé de questions sur la supposée malaise au sein du vestiaire catalan après les propos explosifs de Lionel Messi trois jours plus tôt, que d’aucuns qualifieraient d’une réponse à l’entourage de l’attaquant français qui avait accusé l’Argentin d’être en partie responsable de sa difficile intégration au Barça. Des polémiques qui ne sont rien d’autre que des “conneries”, selon Koeman.

“En premier lieu, je peux comprendre que Leo était énervé et je pense qu’il faudrait beaucoup plus respecter une personne comme Leo Messi. Après un voyage aussi long et après avoir fait tant de choses, lui poser des questions sur Antoine était un manque de respect“, a commencé Koeman cité par Daily Mercato. Pour l’entraîneur du Barça, c’est la presse qui envenime les choses : “Une fois de plus, vous aviez peut-être l’intention de créer une polémique, mais moi, je n’ai vu aucun problème entre les deux, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain ou aux entraînements. Je crois qu’il y a assez d’images où on les voit bien travailler ensemble. De plus, celui qui a parlé (en référence à l’ancien agent de Griezmann) a cessé de travailler avec Griezmann depuis trois ans. Donc pour moi, ce sont des conneries“.

Et pour ce qui est de la situation de Griezmann et de sa dernière mésaventure où il a été pris à parti par un supporter qui lui demande de respecter Messi, Koeman a apporté son soutien a son joueur. “Non, je ne suis pas inquiet car je vois Antoine content, je vois qu’il travaille très bien et qu’il essaye de progresser comme tous les autres joueurs“, a-t-il assuré.