Relation Messi-Griezmann: Rakitic fait de grosses révélations

Pour Ivan Rakitic, Lionel Messi et Antoine Griezmann s’entendent très bien contrairement à ce que véhiculent les médias et l’entourage du joueur. Pour l’ancien blaugrana, du temps où il partageait le vestiaire catalan, il a remarqué une certaine complicité entre les deux attaquants qui passaient beaucoup plus de temps ensemble. « Ce que j’ai vu, c’est qu’ils s’entendaient très bien. Je m’entendais à merveille avec Antoine et Leo. Ce qu’il y a, je ne sais pas. Les deux boivent et passent beaucoup de temps ensemble dans les vestiaires », déclare Ivan Rakitic, qui a passé 6 ans au Barça, et vécu avec Griemann et Messi pendant une saison.

A lire aussi: “À Barcelone, ça ne travaille pas aux entraînements”;, l’oncle de Griezmann tacle Messi

Pour le milieu de terrain croate, la raison de cette polémique qui fait jaser toute l’Europe est le faible rendement de Griezmann depuis son arrivée en Catalogne l’été dernier. Le vice-champion du monde estime que plus personne ne parlerait de cette histoire si l’ailier français commence à enchaîner les buts. « Si les deux commencent à marquer des buts, ces choses ne seront plus discutées. C’est l’exigence des grandes équipes. Je ne m’inquiète pas car ce sont deux garçons spectaculaires. Je leur souhaite le meilleur », a ajouté Rakitic.