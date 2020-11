Réélection de Ouattara: la Chine convaincue de la capacité des ivoiriens à défendre leur stabilité

La diplomatie chinoise a pris acte des résultats annoncés par la Commission Electorale Indépendante (CEI), qui donnent le président sortant, Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020 avec 94,27% de voix.

Dans une déclaration, le porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères de la Chine, dit avoir noté des violences en Côte d’Ivoire, après l’annonce des chiffres de la CEI qui donnent Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle avec 94,27% de voix. La Chine suit de près l’évolution de la situation ivoirienne en cette période sensible et a pris acte des déclarations de la CEDEAO et de l’Union Africaine.

“Nous avons pris acte du résultat préliminaire publié par la Commission Électorale Indépendante ainsi que des déclarations de la CEDEAO et de l’Union Africaine”, a déclaré le porte-parole du Ministère des Affaires de la Chine. “La partie chinoise reste convaincue que le peuple ivoirien a la capacité et la sagesse de défendre la stabilité et le développement du pays“, a-t-il poursuivi.

Il a par ailleurs réitéré la disponibilité de la Chine à renforcer sa coopération avec la Côte d’Ivoire dans divers domaines en vue d’un développement continu des relations bilatérales d’amitié et de coopération.