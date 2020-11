Réconciliation Talon-Yayi : l’ambassadeur Omar Arouna préconise une assise nationale

A l’image de plusieurs personnalités, l’ambassadeur Omar Arouna est intervenu suite à la demande de réconciliation de Patrice Talon avec son prédécesseur, Boni Yayi.

A Parakou devant sages, notables et populations en nombre impressionnant, l’actuel locataire de la Marina a émis le vœu de se réconcilier avec son prédécesseur. « Je vous demande, vous, sages et notables de Parakou à travailler à ma réconciliation avec mon aîné Boni Yayi. Boni Yayi et moi étions comme de petit frère et grand frère ».

Appréciant ces déclarations, l’Ambassadeur Omar Arouna refuse qu’on mette la charrue avant les bœufs et estime que la réconciliation est un processus. Et pour parvenir à cet idéal, indique le diplomate, il faudra déjà accepter sa responsabilité, se confesser, se reconstruire et ensuite demander pardon. Et à la fin, faire amende honorable.

L’autre chose, selon lui, ce ne sera pas un instant caméra avec le président Boni Yayi encore moins un événement à huis clos loin des regards. Cependant, Omar Arouna reste sceptique quant à la sincérité des déclarations du premier magistrat. Pour une réconciliation effective, l’ambassadeur préconise une assise nationale qui connaîtra la participation de toutes les forces vives de la nation.

Qu’en pense Boni Yayi ?

Répondant à ce souhait de son successeur, le Président Boni Yayi renvoie le chef de l’Etat vers le peuple. « Monsieur le Président de la République, Thomas Boni Yayi n’est rien, réconciliez-vous avec le peuple béninois. Vous méritez de vous réconcilier avec tous ceux qui souffrent aujourd’hui des décisions politiques et des décisions arbitraires. Et plus précisément, vous méritez de vous réconcilier avec cette nation qui nous a tout donné, à vous et à moi ».

Les regards sont tournés vers l’avenir quant à l’issue de ce projet qui, quoi qu’on dise va améliorer le climat de paix dans le pays s’il est effectif.