Real Madrid: un nouveau coup dur pour Zidane

Déjà privé de plusieurs de ses joueurs, Zinedine Zidane va aussi se passer des services de Karim Benzema pour le match face à Villarreal ce samedi. L’attaquant du Real Madrid ne s’est pas entraîné aujourd’hui.

L’hécatombe se poursuit au Real Madrid alors que le club madrilène entre dans une période charnière avec deux rencontres choc face à Villarreal (samedi) en Liga et l’Inter Milan en Ligue des champions. Outre Sergio Ramos, Alvaro Odriozola et Federico Valverde, et alors que Raphaël Varane est incertain, les Merengues seront privés de Karim Benzema et Luka Jovic.

L’attaquant français ne s’est pas entraîné, vendredi, lui qui a marqué lors des 4 derniers matches de son équipe (contre Gladbach, Huesca, l’Inter et Valence). Il est d’ores et déjà incertain pour le choc de Ligue des champions à Milan contre l’Inter, mercredi prochain, alors que l’avant-centre serbe, lui, a été testé positif au Covid-19.