Real Madrid: des nouvelles sur la blessure de Sergio Ramos

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Sergio Ramos, blessé mardi lors de la victoire face à l’Allemagne (6-0) en Ligue des nations.

Capitaine de l’Espagne lors du carton plein face à l’Allemagne (6-0), mardi en Ligue des nations, Sergio Ramos est sorti sur blessure, touché à l’arrière de la cuisse droite. Alors que le défenseur du Real Madrid est incertain pour le déplacement des Merengue à Villarreal, ce samedi (16h15) en Liga, le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, s’est montré rassurant, quant à la gravité de sa blessure.

“Les blessures de Ramos et Canales sont légères et j’espère qu’ils ne seront pas absents longtemps. J’ai été entraîneur de club et je sais ce que c’est”, a assuré le sélectionneur de la Roja en conférence de presse. On en saura plus également après les résultats des examens passés par le défenseur central espagnol ce mercredi.