Real Madrid: de nouveaux soucis pour Zidane

Déjà privé de plusieurs de ses cadres, Zinedine Zidane va aussi se passer des services de Dani Carvajal pour les prochaines rencontres des Madrilènes. Le latéral espagnol, de retour de blessure, s’est blessé à nouveau.

Trois jours après sa précieuse victoire face à l’Inter Milan (2-0) en Ligue des champions, le Real Madrid défie ce samedi Deportivo Alavès en 11è journée de Liga. Les Madrilènes sont en difficulté en championnat avec zéro victoire en deux sorties. Et à cela s’ajoute les problèmes sur le plan physique. En effet, déjà privé de Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Federico Valverde, Karim Benzema et Luka Jovic, les champions d’Espagne en titre vont devoir faire sans Dani Carvajal qui rejoint à son tour l’infirmerie merengue.

Le latéral espagnol, qui revient de blessure, a de nouveau rechuté. Selon le communiqué officiel de la Casa Blanca, le joueur souffre d’une “blessure au muscle adducteur droit. D’après le quotidien AS, Carvajal sera absent pendant environ trois semaines et manquera environ six matches entre la Liga et la Ligue des champions. Un nouveau coup dur pour Zidane, dont l’équipe est déjà très diminuée en défense.