Qualifications CAN 2021: tous les résultats de ce jeudi

Ce jeudi se disputait sur les pelouses africaines, la suite des rencontres comptant pour les troisièmes tours éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Pas moins de 7 matchs étaient au menu. Découvrez le point complet des résultats.

Leader du groupe C, le Ghana a facilement disposé du Soudan (2-0) pour son troisième match de ces phases qualificatives à la CAN Cameroun 2021. Menés par un André Ayew des grands soirs, les Blacks Stars ont dicté leur loi à la modeste équipe soudanaise qui n’a pas fait long feu ce soir. L’attaquant de Swansea a marqué les deux buts de la rencontre. D’abord sur un joli coup franc puis sur une action personnelle à l’entrée des 18 mètres. Avec cette victoire logique, le Ghana consolide sa première place à la tête du groupe C et n’a plus besoin que de trois points pour valider sa qualification.

Dans le groupe H, l’Algérie s’est imposée 3-1 face au Zimbabwe, enchaînant ainsi un 21e match consécutif sans défaite. Bounedjah, Feghouli et Mahrez sont les buteurs algériens, Kadewere a réduit l’écart pour les visiteurs. Avec désormais neuf points au compteur, les Fennecs peuvent tranquillement viser la qualification lors de la 4è journées face à leur adversaire du soir.

Défait par le Bénin (0-2) en amical, le Gabon s’est offert sa deuxième victoire de ces phases qualificatives. Face à la Gambie au stade de Franceville, les Panthères se sont imposés sur le score de 2-1. Une victoire précieuse pour les Gabonais qui occupent désormais seuls la tête du groupe D avec 7 points. Dans les autres rencontres de la soirée, le Burkina Faso a tranquillement balayé le Malawi (3-1) et conserve sa deuxième place au classement du groupe B, à égalité de point avec le leader, Ouganda, qui a pris le dessus sur le Soudan du Sud (1-0).

LE point complet des rencontres de ce soir: