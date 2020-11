Qualification Coupe du monde 2022: le groupe de l’Argentine avec Lionel Messi

L’Argentine a dévoilé une pré-liste de 25 joueurs pour les matchs face au Paraguay (13 novembre) et au Pérou (18 novembre), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. En difficulté en Liga, Lionel Messi figure sur la liste.

A l’instar des sélections européens et africaines, les nations de la zone Amérique du Sud se préparent activement pour les prochaines rencontres de la trêve internationale. Super géant de cette partie du globe, l’Argentine va disputer deux rencontres, face au Paraguay (13 novembre) et au Pérou (18 novembre). Des matchs qui vont compter pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Pour ces deux duels, le sélectionneur Lionel Scaloni a publié sa liste des joueurs convoqués. Le technicien argentin a établi une liste de 25 joueurs évoluant dans les championnats étrangers, auxquels vont s’ajouter plus tard quelques joueurs jouant en Argentine.

La principale nouveauté de cette liste se nomme Angel Di Maria, qui n’avait plus été appelé en sélection argentine depuis plus d’un an. De retour dans le groupe du PSG face Leipzig, Leandro Paredes n’a pas joué face aux Allemands et son dernier match remonte au 16 octobre. Cadre de l’Albiceleste, il est toutefois bien présent dans cette liste, tout comme le Lensois Facundo Medina.

La liste des 25 Argentins

Gardiens : Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Porto)

Défenseurs : Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Grêmio), Nehuén Pérez (Grenade), Facundo Medina (Lens)

Milieux : Leandro Paredes (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Giovani Lo Celso (Tottenham), Marcos Acuña (Séville FC), Exequiel Palacios (Leverkusen), Nicolás Domínguez (Bologne), Alejandro Gómez (Atalanta), Roberto Pereyra (Udinese), Guido Rodríguez (Betis)

Attaquants : Lionel Messi (FC Barcelone), Lucas Ocampos (Séville FC), Lautaro Martínez (Inter Milan), Angel Di María (PSG), Joaquín Correa (Lazio Rome), Nicolás González (Stuttgart), Lucas Alario (Leverkusen), Paulo Dybala (Juventus Turin)