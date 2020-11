Qualification CAN 2022: Bah N’Daw félicite les Aigles du Mali

Victorieux face à la Namibie mardi (2-1), les Aigles du Mali ont décroché leur billet pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Cameroun 2022. Très ému, le président Bah N’Daw, a adressé ses félicitations à l’équipe nationale malienne.

Après l’Algérie, le Sénégal et la Tunisie, le Mali a obtenu son billet pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), Edition 2022. La qualification des Aigles du Mali n’a pas laissé insensible Bah N’Daw. Le chef d’Etat malien a félicité les joueurs et les appelle à garder le cap afin de ramener le trophée en 2022.

« Cette qualification que l’équipe nationale a bien voulu dédier à Feu le Général Amadou Toumani Touré, est d’une immense symbolique pour le peuple malien. Ainsi, j’exhorte nos Aigles à rester dans la même dynamique afin de nous ramener le trophée tant attendu », a écrit Bah N’Daw.

Pour rappel, en déplacement mardi, le Mali s’est imposé 2-1 face à la Namibie; ce qui lui a permis d’obtenir son billet pour la phase finale de la CAN.