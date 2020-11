Puissances nucléaires du monde: la Russie en tête devant les Etats-Unis et la France (Classement complet)

Le dernier recensement réalisé par la Federation of American Scientists, a répertorié les puissances militaires dans le monde et a proposé un classement entre elles.

Selon le classement proposé par l’institution, la Russie est aujourd’hui la première puissance nucléaire du monde, suivie des Etats-Unis et de la France, loin derrière. Les autres pays dotés de l’arme nucléaire reconnue sont la Chine, le Royaume Uni, le Pakistan, l’Inde, Israël et la Corée du nord.

A lire aussi: Forces armées: top 10 des puissances militaires d’Afrique francophone

À l’échelle mondiale, le nombre d’armes nucléaires diminue, mais le rythme de la réduction ralentit par rapport aux 30 dernières années. Les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni réduisent leurs stocks globaux d’ogives, la France et Israël ont des stocks relativement stables, tandis que la Chine, le Pakistan, l’Inde et la Corée du Nord augmentent leurs stocks d’ogives, rapporte fas.org.

Classement