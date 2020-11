Présidentielle en Côte d’Ivoire: l’Organisation Internationale de la Francophonie livre son rapport

Dans un communiqué de presse ce mercredi 04 novembre 2020, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a fait son rapport sur la présidentielle tenue le samedi 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire. Des observations de la mission d’information et de contacts déployée en Côte d’Ivoire dans le cadre de la présidentielle par la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, on retient que “le vote a été globalement bien organisé dans tous les lieux où le scrutin a pu se dérouler sans entraves”.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: la France réagit à la réélection d’Alassane Ouattara

« Des entraves au vote et des violences ont été commises à l’encontre des électeurs, des agents électoraux et des observateurs dans certaines régions du pays ; des discours de haine et des informations fausses ont été propagés sur les réseaux sociaux ; les forces de sécurité ont accompli leur mission avec professionnalisme et retenue ; plusieurs bureaux de vote n’ont pas pu ouvrir du fait des entraves à la tenue du vote ; l’ensemble des éléments de matériel électoral était présent dans la grande majorité des bureaux de vote observés ; les procédures électorales ont été appliquées de manière conforme par les agents électoraux, malgré quelques faiblesses constatées, notamment dans l’utilisation de la tablette et de l’encre indélébile ; les représentants du candidat du RHDP étaient présents dans tous les bureaux de vote observés ; ceux du candidat indépendant Kouadio Konan Bertin étaient faiblement représentés. Les deux candidats ayant boycotté le vote n’avaient aucun représentant ; l’affluence des électeurs était très contrastée selon les zones », a relevé l’Organisation dans un communiqué de presse ce mercredi.