Présidentielle en Côte d’Ivoire: la Cour déclare Alassane Ouattara vainqueur avec 94,27%

En Côte d’Ivoire, la Cour Constitutionnelle a proclamé ce lundi 09 novembre 2020, les résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Face à la presse ce lundi, la Cour Constitutionnelle de la Côte d’Ivoire a proclamé les résultats de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dans l’ensemble, la cour n’a fait que confirmer les résultats annoncés par la Commission Electorale Indépendante (CEI), le mardi 03 novembre 2020.

Selon les chiffres annoncés ce lundi 09 novembre 2020 par la Cour constitutionnelle ivoirienne, le président sortant, Alassane Ouattara, est réélu dès le premier tour de la présidentielle avec la majorité absolue. Il a obtenu 94,27% des voix. Le candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin vient en deuxième position avec 1,99% des voix. Les deux candidats de l’opposition ayant appelé à la désobéissance civile et au boycott actif de la présidentielle, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, ont obtenu respectivement 1,66% et 0,99% des voix.

Précisant que le taux de la participation à l’élection présidentielle est de 53,90%, la Cour constitutionnelle indique qu’aucun candidat n’a fait acte de recours aux résultats annoncés par la CEI. L’institution a néanmoins noté des actes de violences dans plusieurs villes entrainant des morts d’hommes et empêchant certains électeurs d’exercer leur droit civique.