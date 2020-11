Présidentielle en Côte d’Ivoire: Guillaume Soro réagit à la réélection d’Alassane Ouattara

Dans un communiqué mardi, le président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), Guillaume Soro, a rejeté les résultats définitifs proclamés par le Conseil Constitutionnel, donnant vainqueur, Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages exprimés.

En proclamant Alassane Ouattara vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020, le Conseil Constitutionnel a parachevé, selon Guillaume Soro, “la forfaiture dont il s’est rendu complice, depuis le début du processus électoral visant au renouvellement du mandat présidentiel”.

“Générations et Peuples Solidaires rejette, avec la dernière énergie, cette décision infondée du Conseil Constitutionnel et ne saurait reconnaître la qualité de Président de la République de Côte d’Ivoire à Monsieur Alassane Ouattara dont le mandat est échu depuis le 31 octobre 2020”, indique le communiqué de GPS.

GPS maintient que le seul gage de paix demeure l’organisation d’une élection présidentielle crédible, inclusive et transparente et se tient aux côtés du peuple qui se bat pour la survie de la démocratie en Côte d’Ivoire.

Ouattara réélu avec la majorité absolue

Selon les résultats définitifs proclamés par le conseil constitutionnel lundi, Alassane Ouattara passe dès le premier tour avec la majorité absolue. Il a obtenu 94,27% des voix exprimées. Le candidat indépendant, Kouadio Konan Bertin, vient en deuxième position avec 1,99% des voix.

Les deux candidats de l’opposition ayant appelé à la désobéissance civile et au boycott actif de la présidentielle, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, ont obtenu respectivement 1,66% et 0,99% des voix. Le taux de participation à cette élection est de 53,90%.