Présidentielle en Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara félicité pour sa réélection

Déclaré vainqueur de la présidentielle du 31 octobre 2020, le président Alassane Ouattara reçoit d’ores et déjà des félicitations pour sa réélection, alors que l’opposition s’y oppose et évoque un simulacre d’élection.

Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant à l’élection présidentielle ivoirienne, est le premier à adresser ses félicitations à Alassane Ouattara, vainqueur de la présidentielle dès le premier tour, selon les chiffres de la Commission Electorale Indépendante (CEI). Quand bien même il souligne de nombreuses irrégularités pour cette élection, Kouadio Konan Bertin, qui a terminé deuxième avec 1,99% des voix, a félicité Alassane Ouattara mardi et l’invite à convoquer dans l’immédiat, un dialogue de la classe politique.

A sa suite, le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a félicité la tenue d’un scrutin historique et a adressé ses félicitations à son président leader. ” Il nous est agréable, au nom du RHDP, notre grande formation politique, d’adresser nos félicitations les plus chaleureuses à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour sa brillante réélection à la tête de notre pays “, a déclaré le porte-parole du RHDP, Kobénan Kouassi Adjoumani.

Selon les chiffres de la CEI, Alassane Ouattara est vainqueur de la présidentielle avec 94,27% des voix devant Kouadio Konan Bertin (KKB) qui a obtenu 1,99% des voix. Henri Konan Bédié est crédité de 1,66% des voix et Pascal Affi N’Guessan récolte 0,99% des voix. Le taux de participation s’élève selon la CEI, à 53,9%. L’opposition qui a appelé au boycott et à la désobéissance civile évoque un simulacre d’élection et s’apprête à former un gouvernement de transition.