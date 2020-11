Présidentielle aux USA: un gros camion de déménagement garé devant la Maison Blanche fait jaser la toile (photo)

Les derniers décomptes indiquent Joe Biden comme étant le prochain locataire de la Maison Blanche, alors que Donald Trump s’auto-proclamait vainqueur. Dans la foulée, la photo d’un grand camion de déménagement, garé devant le bureau ovale, fait jaser la toile.

Au moment où le monde entier attend impatiemment les résultats finaux et officiels de l’élection présidentielle aux Etats-Unis, une photo est devenue virale sur la toile. En effet, il s’agit d’un gros camion de déménagement garé à l’entrée de la Maison Blanche.

A en croire certains tweets, il s’agirait de l’épouse de Donald Trump, Melania, qui est en train de quitter les lieux avant que ces derniers ne l’abandonnent. Elle aurait pris le devant afin de commencer à déménager sa gigantesque garde-robe. Pour d’autres, qui sont plus sérieux que les premiers, c’est la confirmation de l’échec de Donald Trump.

@: Twitter

Cependant, en attendant de connaître la vraie raison pour laquelle ce camion est devant la Maison Blanche, cette photo a aidé au changement d’idée en ces temps de trouble. Pour alors avoir les résultats de la présidentielle américaine, il faut scruter CNN ou toute autre chaîne d’info nationale au lieu de surveiller le parking de la Maison Blanche.

Pour rappel, au petit matin de ce jeudi 5 novembre 2020, Donald Trump n’avait pas caché sa joie d’avoir remporté un second mandat de quatre ans à la Maison Blanche. Sur son compte Twitter, il a parlé de « résultats incroyables ». Avant d’ajouter : « des millions de personnes ont voté pour nous, et des personnes très tristes essayent de les priver de leur droit, nous ne les laisserons pas faire [ … ] En ce qui me concerne, on a gagné ». Malheureusement, son discours fut brusquement coupé par la chaîne américaine NBC qui diffuse un synthé sur lequel les téléspectateurs pouvaient lire : « Le président s’exprime depuis la Maison-Blanche mais nous devons l’interrompre-là, car plusieurs déclarations ne sont pas vraies. Le président passe outre plusieurs états, déclarant qu’il est arrivé en tête, notamment en Géorgie, en Pennsylvanie ou dans le Michigan ».