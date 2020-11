Présidentielle au Niger: Mahamadou Issoufou a retiré sa carte d’électeur

Le chef de l’Etat nigérien, Mahamadou Issoufou, a retiré ce jeudi, sa carte d’électeur en vue des élections (locales, législatives et présidentielle), prévues pour décembre et février prochains, au Niger .

Dans la posture d’un bon citoyen, Mahamadou Issoufou s’est rendu au Centre d’Enrôlement et de Vote (CEV) de l’Hôtel de Ville de Niamey, au Niger, où sur présentation de sa pièce d’identité et de son récépissé d’inscription sur la liste électorale, et après les vérifications nécessaires, l’agent chargé de cette opération lui a remis sa carte d’électeur.

Après le retrait de sa carte d’électeur, Mahamadou Issoufou a appelé les candidats en lice pour les élections, à « une campagne paisible et à un débat serein, programme contre programme, projet contre projet ». « Je souhaite que chacun d’entre eux utilise la force des arguments, et non l’argument de la force. Chacun doit s’efforcer de prouver au peuple nigérien, à travers son programme, qu’il est le mieux placé pour mériter de le diriger », a-t-il souhaité.

Réélu en 2016 avec la majorité absolue dès le premier tour, le président nigérien, Mahamadou Issoufou, n’est pas candidat pour la prochaine élection présidentielle, le mandat présidentiel étant de 05 ans, renouvelable une seule fois au Niger. Mahamadou Issoufou se démarque ainsi de nombreux de ses homologues de la sous-région, dont Alassane Ouattara et Alpha Condé, qui ont tripatouillé la constitution de leur pays pour briguer un troisième mandat fortement contesté.