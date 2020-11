Présidentielle au Burkina Faso: une mission conjointe CEDEAO-UA à Ouagadougou

Dans le cadre de la Présidentielle au Burkina Faso, une délégation conjointe de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Africaine (UA) est à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour une mission pré-électorale.

La délégation conduite par le président de la Commission de la Cedeao, Jean Claude Kassi Brou, et composée des commissaires en charge des affaires politiques de l’Union Africaine et de la CEDEAO, a échangé avec les différents acteurs impliqués dans l’organisation de la présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso.

A Ouagadougou, la délégation s’est aussi entretenue avec le ministre de la sécurité, le groupe des ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et aussi de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), pour s’imprégner de l’évolution du processus électoral en cours.

Cette mission n’est pas la première de la CEDEAO et de l’Union Africaine dans la sous-région cette année. Elles avaient mené des missions de diplomatie préventive en Guinée Conakry et en Côte d’Ivoire, en prélude aux récentes présidentielles tenues dans ces différents pays. L’objectif principal de cette mission, est non seulement de prendre acte de l’évolution du processus électoral, mais aussi de dialoguer avec les différents acteurs impliqués, afin qu’ils respectent les normes démocratiques pour que le scrutin puisse se dérouler dans de meilleures conditions.