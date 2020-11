Présidentielle au Burkina Faso: Roch Kaboré tacle ses adversaires

Le président sortant et candidat du MPP, Roch Kaboré, a taclé ses adversaires politiques au cours du lancement de sa campagne présidentielle à Bobo-Dioulasso, jeudi 05 novembre 2020.

La course au fauteuil présidentielle est lancée depuis le samedi 31 octobre 2020 au Burkina Faso. Pour les candidats en lice, c’est le moment de présenter leur projet de société, mais aussi de lancer des piques à leurs adversaires. Criblé de critiques depuis le lancement de la campagne, Roch Kaboré est revenu jeudi, sur les déclarations de ses adversaires qui ont qualifié sa gestion de chaotique.

Le président sortant et candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), Roch Kaboré, a ridiculisé certains de ses adversaires politiques. “Ils ne comprennent même pas comment fonctionne un gouvernement et ils veulent gouverner“, a ainsi lancé le chef de l’Etat burkinabé. Certains disent, ajoute-t-il, « dès que j’arrive au pouvoir, je vais doubler les salaires », mais c’est prendre les gens pour des pneus percés. Quand aujourd’hui nous dépensons 50% de notre budget pour payer les salaires, mais dire qu’on va doubler les salaires signifie qu’on asphyxie le peuple Burkinabè dans son développement économique et social“.

“Certains ont dit: quand nous serons au pouvoir, nous allons négocier avec les terroristes. Ça veut dire qu’ils les connaissent. S’ils ne les connaissent pas, comment ils vont négocier ?”, déclare Roch Kaboré. Ces déclarations du chef de l’Etat ont eu un écho défavorable chez son challenger du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboigo. « Un chef d’Etat doit être conscient et consciencieux. Il doit prendre l’engagement de protéger et le territoire et les habitants », a affirmé Eddie Komboigo en meeting jeudi dans les Cascades, Sindou et Banfora. Pour le chef de file de l’opposition, Zephirin Diabré, Roch Kaboré incarne le recul du développement du Burkina Faso. Il n’est donc pas une tête à reconduire à la présidence du pays.