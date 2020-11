Présidentielle au Burkina Faso: passe d’armes entre Roch Kaboré et Eddie Komboigo

Ceux qui disent qu’il n’y a jamais eu autant de morts depuis notre arrivée au pouvoir, insultent le peuple Burkinabé, a déclaré ce jeudi, le président Roch Kaboré.

Reportée en raison du décès de son père, la cérémonie officielle du lancement de la campagne du candidat du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), Roch Kaboré, a été effective ce jeudi 05 novembre 2020. Face aux militants venus nombreux, le chef de l’Etat et candidat à sa propre succession, a parlé de son projet de société dans lequel la lutte contre le terrorisme trouve une place de choix. Ce fut également l’occasion pour le chef de l’Etat de recadrer le candidat Eddie Komboigo.

En campagne à Boromo, Balé, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboigo, proche de l’ancien président Blaisse Compaoré, avait critiqué la gestion du président Roch Kaboré. « Depuis nos indépendances, nous n’avons jamais vu autant de sang coulé. Plus de 1500 morts, plus d’un million de déplacés. 2500 écoles fermées mettant plus de 350 000 élèves dehors ». « Aucun pays ne veut vivre une guerre pendant cinq ans. Ceux qui nous gouvernent ne pensent qu’à eux », avait déclaré Eddie Komboigo.

Cette déclaration a suscité la réplique de Roch Kaboré: “Ceux qui disent qu’il n’y a jamais eu autant de morts depuis notre arrivée au pouvoir, insultent le peuple Burkinabé. Je considère qu’une telle déclaration est une injure vis-à-vis du peuple Burkinabé. Parce que ces gens se sont sacrifiés pour qu’eux, ils se baladent pour faire ce genre de déclaration”, a répondu le président Roch Kaboré. Au Burkina Faso, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 novembre 2020 est lancée depuis le samedi 31 octobre 2020. Au total, treize (13) candidats, dont le chef de file de l’opposition Zephrin Diabré et le président sortant Roch Kaboré, sont en lice.