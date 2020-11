Présidentielle au Burkina Faso: l’opposition prend acte des résultats annoncés par la CENI

L’opposition politique a pris acte ce jeudi, des résultats provisoires de la présidentielle annoncés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Absents à la proclamation des résultats de la présidentielle, les candidats signataires de l’accord politique de l’opposition, ont animé une conférence de presse ce jeudi 26 novembre 2020. Face à la presse, ils ont indiqué avoir pris acte des résultats provisoires proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Dans la déclaration lue par leur porte-parole, le candidat Tahirou Barry, ils ont précisé «qu’ils se réservent le droit d’utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre».

Selon les résultats proclamés par la CENI ce jeudi, le président sortant, Roch Kaboré, remporte la présidentielle du dimanche 22 novembre 2020, avec 57,87% des voix. Il devance le chef de file de l’opposition, Zéphirin Diabré, candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), qui a recueilli 12,46 % des voix et Eddie Komboïgo, candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), qui a obtenu 15,48 % des voix.