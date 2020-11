Présidentielle au Burkina Faso: Eddie Komboigo s’en prend à Roch Kaboré

En campagne à Boromo, Balé, le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboigo, a critiqué la gestion du président de la république. Pour lui, se serait une erreur monumentale de reconduire Roch Kaboré à la tête du Burkina Faso.

« Nous ne pouvons plus reconduire le Président Roch Kaboré. Ce n’est pas parce que je le critique. C’est un grand frère pour moi. Mais quand un grand frère ne sait pas travailler, on lui dit de descendre calmement », a déclaré Eddie Komboigo à Boromo devant ses militants. Le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) connu pour sa proximité avec l’ancien chef d’Etat, Blaise Compaoré, ne s’est pas arrêté là. Il ajoute que le gouvernement de Roch Kaboré a fait reculer le Burkina Faso durant ces cinq (05) dernières années.

« Depuis nos indépendances, nous n’avons jamais vu autant de sang coulé. Plus de 1500 morts, plus d’un million de déplacés. 2500 écoles fermées mettant plus de 350 000 élèves dehors ». « Aucun pays ne veut vivre une guerre pendant cinq ans. Ceux qui nous gouvernent ne pensent qu’à eux », a-t-il martelé.

Au Burkina Faso, l’élection présidentielle est fixée au 22 novembre 2020. Au total, treize (13) candidats sont en lice pour cette élection, dont le président sortant, Roch Kaboré, et le chef de file de l’opposition, Zephrin Diabré. Soulignons que plusieurs cadres politiques de l’opposition burkinabé, ont signé mardi 18 août 2020 à Ouaga 2000, un accord politique pour soutenir le candidat parmi eux qui arriverait au second tour de la présidentielle.