Présidentielle américaine: Olusegun Obasanjo réagit à l’élection de Joe Biden

L’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a félicité le 46e président élu des États-Unis, Joe Biden et la vice-présidente élue, Kamala Harris.

Au terme d’un long bras de fer avec le président sortant Donald Trump, Joe Biden a remporté l’élection présidentielle américaine de novembre 2020. Le démocrate de 77 ans devient ainsi le 46è président des Etats-Unis. Désormais à la tête de la première puissance du monde, l’ancien vice-président sous Barack Obama sera attendu sur plusieurs volets notamment sa politique africaine, un dossier clairement mis au placard par son prédécesseur.

A lire aussi: Urgent: Joe Biden élu président des États-Unis

Et d’ailleurs sur le continent, on se charge déjà de le lui faire savoir. Et c’est l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui plante le décor. Dans un message de félicitation au nouveau président élu, le prédécesseur de Buhari a exhorté Joe Biden à restaurer la confiance dans le rôle de l’Amérique en tant que plus grande économie du monde, qui a une responsabilité très importante pour la paix, la sécurité, la stabilité et le progrès du monde.

Dans son message, l’ex-chef d’Etat décrit l’élection comme «une victoire du bien sur le mal». Selon lui: “non pas que le monde était parfait et équitable, mais il était raisonnablement prévisible avec une certaine mesure de l’état de droit et le respect des accords et traités internationaux“.

A lire aussi: Etats-Unis: le chef de cabinet de Donald Trump positif au coronavirus

Olusegun Obasanjo a aussi félicité la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, première femme noire à occuper cette fonction dans l’histoire des Etats-Unis. L’ancien président nigérian déclare qu’il était raisonnablement sûr que la première vice-présidente élue d’Afrique-Amérique, Harris, «aura un peu d’ADN nigérian en elle, car la plupart de ceux qui ont été emmenés dans les Caraïbes depuis l’Afrique sont venus du Nigeria d’aujourd’hui“.