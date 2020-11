Présidentielle américaine: le pape François réagit à l’élection de Joe Biden

Le pape François a reconnu jeudi le candidat du parti démocrate, Joe Biden, vainqueur de l’élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020.

Le patron de l’Eglise catholique romaine et le nouveau président américain (sous réserve de son officialisation) se sont entretenus au téléphone plus tôt jeudi, selon l’équipe de transition de Joe Biden, citée par Metro UK. «Le président élu Joe Biden s’est entretenu ce matin avec Sa Sainteté le pape François, a déclaré un porte-parole de l’équipe de Biden dans un communiqué. Le président élu a remercié Sa Sainteté pour ses bénédictions et ses félicitations et a noté son appréciation pour le leadership de Sa Sainteté dans la promotion de la paix, de la réconciliation et des liens communs de l’humanité dans le monde“.

A lire aussi: Présidentielle américaine : Donald Trump envisage déjà de se présenter en 2024

Joe Biden a exprimé son désir de travailler avec le pape sur la base d’une croyance partagée en la dignité et l’égalité de toute l’humanité sur des questions telles que la prise en charge des marginalisés et des pauvres, la lutte contre la crise du changement climatique et l’accueil et l’intégration des immigrants et les réfugiés dans nos communautés, précise le communiqué. 46è président des Etats-Unis, Joe Biden qui n’est que le deuxième président catholique de l’histoire du pays après John F. Kennedy, a rencontré au moins deux des trois derniers papes.