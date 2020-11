Présidentielle américaine: Donald Trump esseulé, le camp républicain se désolidarise

Jusqu’à présent, le président sortant Donald Trump dénonce une “fraude” électorale. Mais des élus républicains n’y croient pas.

L’embarras était visible vendredi au parti républicain aux États-Unis après les accusations infondées de fraude à l’élection présidentielle formulées par Donald Trump : plusieurs poids lourds le soutiennent, mais des voix s’élèvent pour condamner la « dangereuse » stratégie de désinformation du dirigeant, en passe de perdre la Maison Blanche face au démocrate Joe Biden. « Le discours du président hier soir m’a beaucoup dérangé, car il a formulé des allégations très, très graves, sans aucune preuve, a dit vendredi matin le sénateur républicain de Pennsylvanie Pat Toomey, sur CBS. Je n’ai connaissance d’aucune fraude importante. »

Donald Trump a été lâché par ses propres alliés républicains

Sur Twitter, le parlementaire texan Will Hurd a dénoncé une tactique « dangereuse et mauvaise », et appelé à ce que tous les bulletins soient comptés. « ARRÊTEZ de propager de la désinformation discréditée… Cela devient complètement fou », a tweeté son collègue Adam Kinzinger, certes critique habituel de M. Trump.

Le sénateur Mitt Romney a critiqué vendredi Donald Trump qui répète, sans apporter de preuves, que l’élection présidentielle a été marquée par des fraudes : « Le président est dans son droit quand il demande un recomptage des votes et quand il appelle à une enquête sur des irrégularités présumées là où il y a des preuves, mais il a tort de dire que l’élection a été truquée, corrompue et volée », a dit le républicain dont les relations avec le président sont houleuses, dans un message sur Twitter.

« Dire cela nuit à la cause de la liberté ici et à travers le monde, affaiblit les institutions qui sont au cœur de la République et enflamme de manière imprudente des passions destructrices et dangereuses », a ajouté celui qui fut par le passé candidat à la présidence des États-Unis. « Compter chaque voix est au cœur de la démocratie. Ce processus est souvent long et, pour les candidats, frustrant. S’il y a des accusations d’irrégularités, il y aura des enquêtes et in fine la justice tranchera. »

Même parti, opinions divergentes

C’est peu dire que Donald Trump ne fait pas l’unanimité chez les républicains. Son mandat entier a été marqué par des scissions, au point que certains ont même créé une organisation dont l’unique but était de le battre lors de l’élection présidentielle.

Mais alors que le vainqueur se fait toujours attendre, les accusations de “fraude” du président sortant ont de nouveau fait tiquer plusieurs membres du parti, pour la plupart identifiés comme des opposants. Plus d’une dizaine d’élus ont ainsi accusé Donald Trump de saper les fondements de la démocratie américaine en exigeant l’arrêt du dépouillement.

La décision de Donald Trump de finir l’élection devant les tribunaux est contestée au point que ce vendredi soir, elle aurait donné lieu à des tensions au sein de la Maison Blanche où se trouve Donald Trump. Selon CNN, la majorité de l’entourage du président l’encouragerait à renoncer aux poursuites, contredite par un petit nombre.