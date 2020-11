Présidentielle américaine: après la Géorgie, Joe Biden prend la tête en Pennsylvanie

Joe Biden s’est encore rapproché de la Maison-Blanche vendredi en prenant la tête de la course dans les États-clés de la Pennsylvanie et de la Géorgie.

Joe Biden se rapproche de plus en plus de la Maison-Blanche, au fur et à mesure que les votes continuent d’être comptabilisés dans les États-clés qui sont toujours en jeu, et plus particulièrement en Georgie et en Pennsylvanie. Après la Georgie, Joe Biden prend maintenant les devants dans le décompte des votes en Pennsylvanie. Dans ce dernier État, le candidat démocrate ne cesse de réduire l’écart qui le sépare de son adversaire républicain en raison de nouveaux résultats en provenance des comtés urbains, qui lui sont plus largement favorables.

Dans un dépouillement qui avançait au compte-gouttes, la tendance s’est inversée au petit matin en Géorgie : mené depuis le scrutin de mardi, l’ancien vice-président démocrate devançait désormais le président républicain d’un peu plus de 1000 voix. Au vu des résultats ultraserrés, aucun grand média américain n’a toutefois pour l’instant attribué définitivement la victoire à un des deux candidats dans cet État qui vaut 16 grands électeurs.

La Pennsylvanie déterminante

Les États-Unis, qui attendent depuis mardi soir de connaître le nom de celui qui prêtera serment le 20 janvier, avaient donc les yeux rivés sur la Pennsylvanie, qui pourrait mettre fin au suspense avec ses 20 grands électeurs. Si l’ancien vice-président de Barack Obama remporte cet État industriel, il deviendra le 46e président américain.

L’avance initiale de Donald Trump dans cet État industriel du nord-est du pays qu’il avait remporté en 2016 continuait de fondre au fur et à mesure que les bulletins envoyés par courrier – souvent à 80 % en faveur de Joe Biden – étaient comptés. À l’inverse de la Pennsylvanie et de la Géorgie, Donald Trump bénéficie directement, en Arizona, de la prolongation du dépouillement.