Présidentielle 2021 au Bénin: Patrice Talon annonce les couleurs sur le terrain (vidéo)

Patrice Talon porté en triomphe ce mardi par les femmes dans certains marchés de Cotonou. Il y était pour constater l’évolution des travaux de construction engagés sur les différents sites. Il a été chaleureusement accueilli par les femmes, avec des cris de joie et applaudissement nourris.

Le Chef de l’Etat serait-il en train de tester sa cote de popularité, à quelques mois de la présidentielle, où sa candidature est de plus en plus agitée? En tous cas, le timing est parfait. Cette sortie du Président de la République intervient quelques jours après la marche des femmes à Cotonou. Marche dont l’objectif était de réclamer la paix en vue de la présidentielle de 2021, et de meilleures conditions de vie pour les femmes.