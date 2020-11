Présidentielle 2021 au Bénin: “Nous invitons les candidatures à se multiplier”, Alain Orounla

Le Ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orounla, est l’invité de l’émission “90 minutes pour convaincre” de la radio nationale, du dimanche 08 novembre 2020. Il abordé l’élection présidentielle de 2021 en rassurant que le scrutin sera ouvert.

La mouvance est prête pour la compétition en 2021. Selon Alain Orounla, le parrainage n’est pas un obstacle érigé pour empêcher des candidatures. Au contraire, la mouvance est impatiente de voir les candidatures se multiplier. “Nous invitons les candidatures à se multiplier”, a déclaré Alain Orounla. Il invite les potentiels candidats à se rapprocher déjà des élus dans le but d’obtenir le nombre de parrainage exigé par la loi.

Je conseillerais aux candidats de ravaler leur fierté et d’aller présenter aux différents élus, leurs projets de société. Alain Orounla.

Pour le ministre, il ne s’agit pas de négociation, encore moins de débauchage. Il explique que le parrainage est un acte républicain, et les élus l’accompliront en toute liberté, sans forcément tenir compte des appartenances politiques. “Il y a tout simple à appliquer les règles que nous avons de manière consensuelle acceptées à savoir que les candidats à l’élection présidentielle vont passer par le filtre des acteurs politiques et plus précisément des élus”, a-t-il dit.

16 parrains pour Patrice Talon, le reste pour les autres candidats

Sur les 160 élus en mesure de parrainer les candidatures à l’élection présidentielle de 2021, Alain Orounla fait savoir que Patrice Talon n’a besoin que de 16. “Patrice Talon a besoin de 16 parrains. Il en reste 144 à la disposition des autres candidats, qu’ils soient de l’opposition, de la mouvance ou d’ailleurs”, a-t-il rassuré.

Pour le ministre de la communication, ceux qui suscitent la réélection de Patrice Talon, ne dénient pas le droit aux autres Béninois de se porter candidats. “Nous avons fait le choix de Patrice Talon, nous reconnaissons le droit à tous les autres Béninois de faire leur choix, qui peut ne pas être Patrice Talon, et on verra qui est fort, tout simplement”, a déclaré Alain Orounla.